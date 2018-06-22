18:55 22 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.24
  • EUR73.72
Поиск
Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия

"Девочки, готовьтесь": Дзюба пошутил про женскую сборную России по футболу

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Нападающий сборной России по футболу отвечал на вопросы болельщиков в прямом эфире, который транслировался на официальной странице сборной России в социальной сети "ВКонтакте".

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Артем Дзюба пошутил, что готов выступать за женскую сборную России по футболу и даже готов поехать с командой на чемпионат мира, сообщает Р-Спорт.

"Я сказал, что в аренде в сборной России по футболу. Я слышал, что женская сборная хочет взять меня в аренду. Так что, девочки, готовьтесь! Еще с вами поеду на чемпионат мира. Думаю, я пройду отбор, я футболист таранного типа", — сказал Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков.

 Логуа о победе сборной России над Египтом: игра неожиданная и грамотная>>

Дзюба начинал минувший сезон в санкт-петербургском "Зените" (24 матча, 2 гола), однако его вторую часть провел в тульском "Арсенале" (10 игр, 6 мячей). На чемпионате мира-2018 Дзюба забил по голу в ворота сборных Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгуль Токоева на президентской елке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Архивное фото
    Первые леди

    За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Вынужденная посадка

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Игрок сборной Германии Леон Горецка, прилетевшей для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Внуково
Поклонницам футбола: самые привлекательные игроки ЧМ-2018
Путин возложил венок на могилу Неизвестного солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Сколько стоит выпускной в Абхазии
Во сколько обойдется выпускной вечер в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia