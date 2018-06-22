"Девочки, готовьтесь": Дзюба пошутил про женскую сборную России по футболу

Нападающий сборной России по футболу отвечал на вопросы болельщиков в прямом эфире, который транслировался на официальной странице сборной России в социальной сети "ВКонтакте".

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Артем Дзюба пошутил, что готов выступать за женскую сборную России по футболу и даже готов поехать с командой на чемпионат мира, сообщает Р-Спорт.

"Я сказал, что в аренде в сборной России по футболу. Я слышал, что женская сборная хочет взять меня в аренду. Так что, девочки, готовьтесь! Еще с вами поеду на чемпионат мира. Думаю, я пройду отбор, я футболист таранного типа", — сказал Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков.

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Дзюба начинал минувший сезон в санкт-петербургском "Зените" (24 матча, 2 гола), однако его вторую часть провел в тульском "Арсенале" (10 игр, 6 мячей). На чемпионате мира-2018 Дзюба забил по голу в ворота сборных Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).