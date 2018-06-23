Италия отвела сохранению целостности Евросоюза всего один год

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, активно противостоящий бесконтрольной миграции в Италии, поставил под сомнение существование целостности детища Брюсселя в случае продолжения последним взятого курса на заполнение Европы мигрантами.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Новое итальянское правительство, в отличие от своих проигравших выборы предшественников, довольно жестко оценивает будущее Европейского союза при условии продолжения Брюсселем прежней иммиграционной политики, передает Sputnik Эстония.

Глава Министерства внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в своем интервью германскому изданию Spiegel заявил, что будущее Европейского союза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года. "В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа", — сказал он.

© Sputnik . Alex Panzicov Меркель дали две недели на решение миграционного вопроса

Итальянский вице-премьер подчеркнул, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов. "Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", — заключил он.

Маттео Сальвини пообещал в ближайшее время представить на рабочей встрече Еврокомиссии дорожную карту по решению миграционной проблемы. Четырьмя ее основными пунктами должны стать укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, продвижение соглашений с североафриканскими странами для снижения "миграционного давления", создание системы по приему мигрантов и ускорение процедур выдворения нелегалов в страны происхождения.

Порты Италии закрыты для мигрантов

В начале июня власти Италии закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились 629 мигрантов, в том числе 123 несовершеннолетних, 11 детей и семь беременных женщин. В результате этого мигрантов согласились принять власти Испании.

Распоряжение закрыть порты для нелегалов дал глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. "Отныне Италия начинает говорить нет торговле людьми, нет бизнесу, связанному с незаконной миграцией. Моя цель — обеспечить мирную жизнь этих детей в Африке и мирную жизнь для наших детей в Италии", — написал он в на своей странице в социальной сети.

Da oggi anche l’Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia. pic.twitter.com/3nLN7d4khC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 июня 2018 г.

​Ситуация вокруг Aquarius вызвала недовольство официального Парижа, который вместе с Берлином активно проводит европейскую иммиграционную политику в ее нынешнем виде. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон через официального представителя обвинил Италию в "цинизме и безответственности".

Итальянское правительство, в свою очередь, хладнокровно ответило, что не собирается принимать "лицемерные поучения из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".

Позже, однако, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры, в ходе которых смогли урегулировать возникшие разногласия.