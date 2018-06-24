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Президент Сирии Башар Асад

Асад не позволит Западу и США участвовать в восстановлении Сирии

© REUTERS / SANA
Новости
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По словам сирийского лидера, страна будет полагаться только на собственные силы, в сложных ситуациях — на помощь друзей.

СУХУМ, 24 июн — Sputnik. Страны Запада и США не будут участвовать в восстановлении Сирии, потому что "они не дают, они только берут".

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент страны Башар Асад в интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на телеканале НТВ.

Президент Сирии Башар Асад
Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik
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Глава государства назвал слова некоторых политиков о том, что Дамаску не будут помогать, пока у власти находится нынешнее правительство, "лучшими заявлениями Запада за все время войны в Сирии". Он подчеркнул, что не собирается привлекать Европу и США к проектам в области реконструкции.

"Мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет? Предложат они заем, пожертвование или гранты, что угодно – нам Запад не нужен. Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", — пояснил президент.

По словам сирийского лидера, страна будет полагаться только на собственные силы, в сложных ситуациях — на помощь друзей.

"Возможно, восстановление Сирии займет больше времени, но, тем не менее, нет поводов для беспокойства", — сказал он в интервью.

В то же время он отметил, что многие европейские компании пытаются наладить деятельность в САР, однако они руководствуются исключительно желанием заработать. Подобную экспансию поддерживают правительства стран ЕС, но пока она не афишируется, добавил Асад.

"Когда речь идет о восстановлении страны после войны — вы говорите 400 миллиардов, плюс-минус, это примерно — это целый рынок, это целая экономика, это инвестиции", — сказал он.

В апреле сообщалось, что сирийское правительство предоставит преференции российским компаниям, которые будут участвовать в восстановлении инфраструктуры. По оценкам специалистов, на реконструкцию хозяйственного комплекса страны может уйти до 15 лет.

Теги:
Башар Асад, США, Сирия



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