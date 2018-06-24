Четверо абхазов баллотируются в Парламент Турции

В воскресенье 24 июня в Турции проходит голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Четверо представителей абхазской диаспоры стали кандидатами в депутаты парламентских выборов в Турции, сказал в интервью Sputnik представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

"Энгин Таскуач-ипа (Папба) баллотируется в Парламент Турции от провинции Сакария. Он действующий депутат, помимо него баллотируется Зафер Килба, он выставил свою кандидатуру от города Дюздже, кроме того Элиф Ашхаруа из города Сакария в числе претендентов. Она входила в группу добровольцев, которая приехала в Абхазию во время Отечественной войны", — подчеркнул он.

Помимо них в выборах в Парламент Турции участвует Мухамед Иашба из города Адапазар.

© Фото : со страницы пользователя Engin Özkoç Энгин Папба: говорю в шутку, что представляю абхазский Парламент в Турции

На территории Турции открыто 180 тысяч избирательных участков, сообщил Вадим Харазия.

"У Энгина Таскуач-ипа (Папба) высокие шансы на переизбрание, также прекрасные шансы есть также у Зафера Килба, если говорить о двоих остальных, то у Элиф Ашхаруа возможности получше, но, я надеюсь, что все четверо пройдут в Парламент Турции, и мы сможем их поздравить", — заметил Вадим Харазия.

В воскресенье, 24 июня в Турции открылись участки голосования на досрочных президентских и парламентских выборах.

В избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Одновременно с президентскими проходят парламентские выборы. Всего на выборах в Турции имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей. Избирательные участки будут открыты до 17 часов.