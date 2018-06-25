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Беженцы и мигранты, спасенные испанской неправительственной организацией ProActiva Open Arms в водах недалеко от севера Ливии

Правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами

© AP Photo. Felipe Dana
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Новое итальянское правительство начинает реализовывать свои предвыборные обещания, первое из которых - борьба с нелегальной массовой миграцией.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Правительство Италии в воскресенье официально запретило спасательным кораблям своей страны оказывать помощь судам с беженцами, даже несмотря на поступающие с них сигналы бедствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание The Independent.

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Согласно заявлению итальянских властей, корабли с беженцами в Средиземном море, направляющиеся в Европу, подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, и, соответственно, их спасение является обязанностью Ливии.

Ранее Италия запретила спасательным кораблям с беженцами пришвартовываться в итальянских портах, из-за чего некоторые корабли были вынуждены отплыть к берегам Испании. А глава МИД Италии Маттео Сальвини заявил, что беженцы больше не попадут в страну через море.

Кроме того, Италия пригрозила прекратить платить взносы в ЕС, если он не пересмотрит пути распределения беженцев по континенту.

Новое итальянское правительство, в отличие от своих проигравших выборы предшественников, довольно жестко оценивает будущее Европейского союза при условии продолжения Брюсселем прежней иммиграционной политики.

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини в своем интервью германскому изданию Spiegel заявил, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов. "Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", — заключил он. Маттео Сальвини пообещал в ближайшее время представить Еврокомиссии дорожную карту по решению миграционной проблемы.

Теги:
ЕС, миграционная политика, беженцы, Италия



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