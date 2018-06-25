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Пожилые люди держатся за руки

Тандем ли: ученые связывают герпес с болезнью Альцгеймера

© Fotolia / Studio Mike
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Группа американских ученых, после целого ряда исследовании и наблюдении пришли к определенному выводу, что болезнь Альцгеймера может быть спровоцирована различными патогенами, как например - вирусом герпеса.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Ученые из США опубликовали в журнале Neuron результаты своих научных исследовании о возможной связи вируса герпеса с самой распространенной причиной слабоумия в пожилом возрасте болезнью Альцгеймера, сообщает "Вокруг света".

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Возможную связь ученые обнаружили в ходе изучения мозга пациентов, у которых этот недуг только начинал развиваться. Результаты опытов показали, что в мозгу каждого третьего больного были найдены два типа герпеса 6 и 7 поколений. А вот у другой части исследуемых из контрольной здоровой группы эти вирусы, как правило, отсутствовали.

По предположению американских ученых вирус герпеса может влиять на несколько генов в организме, что может привести к развитию болезни Альцгеймера.

Американские биологи попытались проанализировать данные о мозговой ткани примерно у 1000 человек. Итак, в мозге примерно 30% пациентов с болезнью Альцгеймера была обнаружена повышенная концентрация двух конкретных штаммов вируса герпеса. В мозге здоровых людей этих вирусов ученые не нашли совсем.

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Таким образом, исследование американских ученных дает возможность проследить некую возможную связь вируса герпеса с дальнейшем осложнением и развитием болезни Альцгеймера, но ученные из университета Нью-Йорка не берутся утверждать, что это может быть единственной причинной развития недуга деменции (слабоумия) в пожилом и старческом возрасте.

Герпес — это одна из самых распространенных вирусных инфекций. Есть данные, что к 35 годам практически 90% населения инфицированы герпесом, причем, у большинства людей этот вирус никак не проявляется.




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