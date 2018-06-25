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Футбол в "юбке": женский взгляд на мужской спорт

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Принято считать, что футбол - это сугубо мужской вид спорта, что по этому поводу думают сами представительницы прекрасной половины человечества, которые пришли в SputnikFanZone, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Спорт для всех

В фан-зону, организованную информагентством Sputnik и "Guarap Hall", с каждым матчем приходят все больше дам и это отчасти разрушает стереотип о том, что футбол — это исключительно мужской вид спорта.

Несмотря на то, что девушки старались сдерживать эмоции, как-никак они были "в окружении" мужчин, не всем из них удавалось скрыть волнение и переживания во время опасных или драматичных моментов игры. Скромный всплеск чувств проявлялся в осторожных выкриках и подпрыгивании на стульях.

Sputnik FanZone

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Sputnik FanZone

Посмотреть онлайн трансляцию матча в фан-зону пришли Надежда, Любовь и Геннадий из Архангельска, которые отдыхают в Сухуме. Мнения по поводу того, кому "принадлежит" футбол за их столиком, разделились.

"Я категорически не согласна с тем, что футбол только для мужчин. Понимаете, когда болеют за свою команду внуки, дети, мужья, то и мы не можем оставаться в стороне. Футбол, конечно же, ближе мужчинам, но мы все равно его любим", — поделилась своим отношением к спорту Любовь из Архангельска.

Геннадий парировал тем, что женский футбол в советские годы не был популярен и это одна из причин, почему он остается сугубо мужским.

Надежде больше всего в футболе нравится проявление командного духа и полного взаимопонимания.

Вратарь женской сборной России по футболу Эльвира Тодуа.
© Фото : из личного архива Эльвиры Тодуа
Эльвира Тодуа. Женский футбол с мужским характером

Елена из Сухума призналась, что чувствует себя настоящим болельщиком только, когда играет ее любимая команда.

Старт дан и с первых минут матча команда, за которую болело подавляющее большинство собравшихся в Сухуме, терпела неудачу. Пропущенный гол в начале первого тайма их возмутил, но не лишил настроя. Тяжелые вздохи быстро сменились подбадривающими лозунгами.

Женщины имеют полное право не только быть болельщиками футбола, но и играть в него, уверена Лиана Гыцба, которая считает себя азартным фанатом этого вида спорта.

"Я эмоциональный болельщик и даже стараюсь делать прогнозы. Вот, например, сегодня я думаю, что счет будет 2:0 в пользу моей команды", — поделилась ожиданиями, которые были близки к результату, сухумчанка.

Не успев оправиться от "удара", болельщики ужаснулись тем, что голкипер их любимой команды пропустил второй мяч. Изумлению не было предела. Тут уже не выдержала и "женская сборная" фан-зоны, чей протест едва не приглушил свист и возгласы мужчин.

Sputnik FanZone
© Sputnik / Томас Тхайцук
Sputnik FanZone

Разный подход

Поклонник футбола со стажем Давид Цужба не отрицает, что женщины умеют и могут быть искренними болельщиками, но делают они это, чаще всего, на уровне эмоций и без аналитического подхода.

"Мы – мужчины и женщины болеем по-разному и отношение к футболу у нас разное. Они в большей степени переживают, но оценить качество игры или же проанализировать ее, удается далеко не всем. Если команда, за которую болеет девушка, проиграла, то она уйдет расстроенная и будет ругать соперников, а мы можем стоя аплодировать им только за то, что команда соперников показала хорошую игру", — уверен Цужба.

Sputnik FanZone

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Sputnik FanZone

При этом, он добавил, что среди его знакомых есть несколько девушек, которые могут дать многим мужчинам фору не только как болельщицы, но и как знатоки футбола.

Казалось, на сегодня хватит огорчений с фанатов, но спортивная фортуна распорядилась по-своему. Один из ключевых игроков, проигрывающей команды, допускает грубое нарушение правил, и арбитр его удаляет с поля. Некоторые едва не поперхнулись холодными напитками. На табло 2:0, а на лицах фанатов кислые мины.

К концу матча все уже смирились с итогами и, наверняка, надеялись на то, что разрыв в счете не станет еще больше. Не тут-то было. За одну минуту до окончания основного времени в створы ворот залетает третий мяч. Болельщики ушли расстроенные, но обещали вернуться вновь.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall". SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. 

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