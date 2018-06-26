Ученые восстановили спинной мозг рыбы, чьи гены на 70% совпадают с человеческими

В австралийском городе Мельбруне прошла международная конференция по исследованию стволовых клеток.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Ученые из университета Монаша в Австралии вылечили спинной мозг аквариумной рыбы с помощью стволовых клеток, сообщает РИА Новости. © Fotolia / Sandor Kacso Ученый: мы знаем, когда люди смогут жить вечно

Грандиозное открытие заключается в регенерации нейронов в поврежденных областях спинного мозга рыбы данио-рерио, которая с помощью своих столовых клеток восстановилась и смогла о вновь двигаться.

В рамках исследования специалисты из университета Монаша намеренно повредили спинной мозг рыбке данио-рерио, что привело к ее параличу.

За дальнейшим состоянием данио-рерио ученые очень тщательно наблюдали под микроскопом. Они увидели, что клетки рыбки начали двигаться друг к другу, устраняя повреждения в позвоночнике. В течение нескольких дней аквариумная рыбка полностью восстановилась. Процесс регенерации сопровождался постоянной фото- и видеосъемкой.

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Специалисты выяснили, что по всему телу рыбки находятся стволовые клетки, которые способны быстро справляться даже с самыми тяжелыми травмами.

В ходе исследования ученые заметили, что данио-рерио постоянно спят. Как позднее выяснилось, таким образом рыбки регенерируются.

Ученые также обратили внимание, что процесс регенерации у взрослой особи занял около четырех дней, а у малька — около двух дней.

Доктор Ян Каслин, которому принадлежит это открытие, утверждает, что у рыбы данио-рерио спинной мозг очень легко подается повреждению и так же легко способен восстановиться.

На этих рыбок Ян Каслин обратил внимание, когда еще создавал лекарство от болезни Паркинсона.

Сегодня ученый собрал порядка 6200 рыб данио-рерио для дальнейшего исследования и проведения опытов в области лечения человеческих травм и выявление возможных способов лечение паралича у людей..