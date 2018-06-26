23:02 26 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.79
  • EUR73.41
Поиск
Danio rerio

Ученые восстановили спинной мозг рыбы, чьи гены на 70% совпадают с человеческими

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

В австралийском городе Мельбруне прошла международная конференция по исследованию стволовых клеток.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Ученые из университета Монаша в Австралии вылечили спинной мозг аквариумной рыбы с помощью стволовых клеток, сообщает РИА Новости.

Старая женщина в больничной палате
© Fotolia / Sandor Kacso
Ученый: мы знаем, когда люди смогут жить вечно

Грандиозное открытие заключается в регенерации нейронов в поврежденных областях спинного мозга рыбы данио-рерио, которая с помощью своих столовых клеток восстановилась и смогла о вновь двигаться.

В рамках исследования специалисты из университета Монаша намеренно повредили спинной мозг рыбке данио-рерио, что привело к ее параличу.

За дальнейшим состоянием данио-рерио ученые очень тщательно наблюдали под микроскопом. Они увидели, что клетки рыбки начали двигаться друг к другу, устраняя повреждения в позвоночнике. В течение нескольких дней аквариумная рыбка полностью восстановилась. Процесс регенерации сопровождался постоянной фото- и видеосъемкой.

Тандем ли: ученые связывают герпес с болезнью Альцгеймера>>

Специалисты выяснили, что по всему телу рыбки находятся стволовые клетки, которые способны быстро справляться даже с самыми тяжелыми травмами.

В ходе исследования ученые заметили, что данио-рерио постоянно спят. Как позднее выяснилось, таким образом рыбки регенерируются.

Ученые также обратили внимание, что процесс регенерации у взрослой особи занял около четырех дней, а у малька — около двух дней.

Доктор Ян Каслин, которому принадлежит это открытие, утверждает, что у рыбы данио-рерио спинной мозг очень легко подается повреждению и так же легко способен восстановиться.

На этих рыбок Ян Каслин обратил внимание, когда еще создавал лекарство от болезни Паркинсона.

Сегодня ученый собрал порядка 6200 рыб данио-рерио для дальнейшего исследования и проведения опытов в области лечения человеческих травм и выявление возможных способов лечение паралича у людей..




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбольное поле
    Не по лицензии

    РТРК "Казахстан" выявила нарушения в трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу в букмекерских конторах, ресторанах и барах страны.

  • Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова с супругом Айбеком. Архивное фото
    Пока жена на работе

    Учитывая, что в Кыргызстане есть женщины, которые занимают довольно высокие государственные должности, редакция Sputnik решила выяснить, чем занимаются их мужья.

  • Колонна китайских военнослужащих
    Китай на марше

    Впервые на параде в День Независимости в белорусской столице примут участие военные из Китая.

  • Социальная сеть Facebook на экране планешета
    Не по-христиански

    Пользователи соцсетей ответили жестоким троллингом на пост епископа Петериса Спрогиса, которого партия "Согласие" выдвинула своим кандидатом в президенты Латвии.

  • Древние монеты, найденные в Каунасе во время реставрационных работ
    Сокровища Каунаса

    В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет.

  • Протесты в центре Кишинева
    Страсти по мэру

    В столице Молдовы продолжаются протесты правоцентристских сил по поводу непризнания итогов внеплановых выборов мэра Кишинева.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Право на выезд

    В Таджикистане потребовали аннулировать распоряжение Минобрнауки о новых правилах выезда за границу на учебу или командировку преподавателей и студентов.

  • Sputnik провел опрос о том, нужен ли фастфуд в Узбекистане
    Бургер против плова

    Корреспонденты Sputnik Узбекистан спросили жителей Бишкека, как они относятся к появлению ресторанов быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's.

  • Опоры ЛЭП в виде футболистов, установленные в Пермском крае
    Особое мнение

    "Особое мнение" эстонской стороны может сорвать грядущее подписание соглашения о синхронизации сетей Балтии с Западной Европой.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik
Реакция фанатов на итоги матчей, прошедших 25 июня
Как футбольные фанаты реагировали на итоги матчей 25 июня
Болельщики ЧМ
Откуда ты, болельщик?

Соцсети

Sputnikabkhazia