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Американский музыкант Джо Джексон, отец Майкла Джексона

Скончался отец Майкла Джексона

© REUTERS / Mario Anzuoni
Новости
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Джо Джексон был музыкальным менеджером группы The Jackson Five и начавших впоследствии сольную карьеру Майкла и Дженет Джексонов.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Американский музыкант Джо Джексон, отец Майкла Джексона, скончался в возрасте 89 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Его дети рассказали, что отец находится при смерти. Позже Джексон-старший лично подтвердил сообщения о своей скорой кончине.

В среду стало известно, что Джо Джексон умер в Лос-Анджелесе в окружении жены, детей и внуков.

Проблемы со здоровьем у него начались несколько лет назад. В 2015 году он пережил три сердечных приступа, а в 2016 также некоторое время пролежал в больнице.

 

 




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