Пчелы под угрозой: медоносные насекомые вымирают по всей планете

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Перегрев ульев из-за глобального потепления вызовет массовую гибель пчел на всех континентах уже в ближайшие годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Functional Ecology.

В последние годы ученые фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчел на всех континентах, кроме Антарктиды, где их не существует. За последние пять-десять лет популяции диких пчел сократились на 25-30 процентов, а численность домашних в США только за 2015 год уменьшилась вдвое.

"Если температуры на Земле вырастут так сильно, как это предсказывают климатологи, то пчелы упрутся в свои физиологические пределы. Пчелы полностью исчезнут в более теплых регионах своего ареала обитания", – отметил Пол Карадонна из Северо-Западного университета в Эванстоне.

© Fotolia / Solstizia Завод по очистке и фасовке меда запустят в Абхазии

Среди причин мора пчел называются — многомасштабное использование пестицидов, изменение климата и даже воздействие на насекомых мобильных телефонов. Чтобы узнать, какую роль во всех этих процессах может играть климат, экологи выточили из деревянных брусков несколько мини-ульев и установили их в одном из засушливых горных районов на территории штата Аризона, где сегодня исчезают последние колонии диких пчел-осмий (Osmia ribifloris).

Герия рассказал, как сохранить пчел и обезопасить мед при борьбе с мраморным клопом>>

В целях проверки воздействия на пчел повышенной и пониженной температуры, наблюдатели из университета выкрасили треть ульев в черный цвет, повысив температуру в них на несколько градусов, а другие оставили бесцветными или покрыли белой краской.

© Sputnik Томас Тхайцук Медовый август: тонкости пасеки

По результатам исследования, эти изменения, как обнаружили исследователи, сильно повлияли на жизнь пчел в последующие два года. Насекомые, жившие в черных ульях, практически полностью вымерли — за первый год умерло 35 %, а за второй — свыше 70%. Осмии в белых ульях в основном успевали продолжить род — лишь один-два процента погибли раньше. Причиной стало то, что внутри горячих ульев насекомые не могли полностью погрузиться в спячку и быстро сжигали запасы жира, просыпаясь весной ослабленными.

В последние годы ученые фиксируют пугающую статистику — популяции домашних и диких пчел на всех континентах за последние пять-десять лет сократились на треть. Домашние пчелы в США вымирают еще быстрее — только за 2015 год их количество уменьшилось вдвое. В России же, по данным института статистических исследований и экономики, численность пчел за последние десять лет сократилась на 40%.