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Полиция США

Стрельба в офисе газеты Capital Gazette в США: есть погибшие, известно имя стрелявшего

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS
Новости
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Полиция установила имя стрелявшего в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде в четверг, его целью, считают полицейские, были именно журналисты.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Стрельба в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе произошла в четверг, в результате погибли пять человек, трое получили ранения, подозреваемого удалось задержать, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik . AP Photo/David Vincent
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Подозреваемого зовут Джеррод Уоррен Рамос, в 2012 году он подавал на газету в суд за клевету, но иск не удовлетворили.

Как сообщает Capital Gazette, имя Рамос, которому сейчас 38 лет, фигурировало в статье газеты от июля 2011 года. Там говорилось о том, что Рамос попал под суд за приставания к бывшей однокласснице. Он стал переписываться с ней в Facebook, а затем жаловаться, угрожать и обзывать. Женщина обратилась в полицию, Рамос прекратил приставания, но через несколько месяцев взялся за старое. В результате мужчина пошел под суд, признал себя виновным в угрозах и получил три месяца тюрьмы условно.

За описание истории с приставаниями Рамос подал на газету в суд, где представлял себя самостоятельно и быстро проиграл, говорится в Capital Gazette.

В учетной записи Twitter на имя Рамоса в дальнейшем появлялись сотни негативных записей о Capital Gazette. Том Маркуардт, который был издателем газеты до 2012 года, заявил Los Angeles Times, что Рамос преследовал его подчиненных на протяжении ряда лет. Экс-издатель заявил, что сотрудники боялись Рамоса.

В полиции заявили, что целью стрелявшего были именно журналисты. По данным СМИ, подозреваемый специально повредил пальцы, чтобы затруднить идентификацию по их отпечаткам.




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