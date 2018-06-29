Страны Евросоюза достигли соглашения по миграционной политике

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Лидеры стран ЕС после многочасовых переговоров достигли соглашения по вопросам миграции, сообщает РИА Новости.

В процессе обсуждения лидеры стран Союза столкнулись с жесткой позицией руководства Италии, которая временно блокировала принятие документов саммита до тех пор, пока не было принято удовлетворяющее ее решение по мигрантам.

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Одобренный документ предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию ЕС нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание контролируемых центров для мигрантов в Европе, а также возвращение нелегальных мигрантов, которые прибыли с территории Турции.

© Sputnik . Alex Panzicov Меркель дали две недели на решение миграционного вопроса

В 2016 году Евросоюз и Анкара согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом, согласно которому Европа оказывает финансовую помощь Турции на прием беженцев, возвращает всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и принимает легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

В документе говорится, что Евросоюз выделит второй транш в фонд для беженцев в Турции.

Евросовет признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования Шенгенской зоны и призвал страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.