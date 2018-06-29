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Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве.

Мал да удал: стал известен возраст самого молодого предпринимателя России

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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В России насчитывается 411 предпринимателей в возрасте до 18 лет.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила, что самому молодому бизнесмену в России всего 14 лет, пишет RT.

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Юный бизнесмен из Москвы решил образовать свое предпринимательское дело в области дополнительного образования для взрослых и детей, где за короткое время очень преуспел. 

По последним данным ФНС, всего в стране зарегистрировано почти 12 тысяч предпринимателей, которым не исполнилось 20 лет. Больше всего их проживает в Москве, Челябинской области, Пермском крае, Московской области и Санкт-Петербурге.

Начинающие российские предприниматели предпочитают открывать магазины, салоны красоты, кофейни и пекарни. Также юных предпринимателей привлекают проекты в области высоких технологий — от приложений для мобильных устройств до крупных корпоративных информационных систем.

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Теги:
бизнесмены, предприниматели, Россия, Экономика, бизнес и финансы



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