Мал да удал: стал известен возраст самого молодого предпринимателя России

В России насчитывается 411 предпринимателей в возрасте до 18 лет.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила, что самому молодому бизнесмену в России всего 14 лет, пишет RT.

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Юный бизнесмен из Москвы решил образовать свое предпринимательское дело в области дополнительного образования для взрослых и детей, где за короткое время очень преуспел.

По последним данным ФНС, всего в стране зарегистрировано почти 12 тысяч предпринимателей, которым не исполнилось 20 лет. Больше всего их проживает в Москве, Челябинской области, Пермском крае, Московской области и Санкт-Петербурге.

Начинающие российские предприниматели предпочитают открывать магазины, салоны красоты, кофейни и пекарни. Также юных предпринимателей привлекают проекты в области высоких технологий — от приложений для мобильных устройств до крупных корпоративных информационных систем.

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