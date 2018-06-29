Тайны Сухума: день летних находок

Городской квест "Тайны Старого Сухума" был приурочен к празднованию Дня русского языка и призван подчеркнуть значение Сухума в русской литературе. Об удивительных находках читайте в приключенческом материале корреспондента Sputnik.

Астанда Ардинба, Sputnik

Вспомнить какой из пролетарских писателей посещал Сухумский обезьяний питомник, где была расположена контора Русского общества пароходства и торговли, кто отдыхал в номере 21 гостиницы "Россия". Квест "Тайны Старого Сухума" рассчитан как на знание города и его историко-архитектурного наследия, так и на знание русской литературы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квест "Тайны старого Сухума"

Есенин, Чехов, Горький, Ахмадулина – всех этих великих людей объединяет в том числе и Абхазия, где они отдыхали или бывали проездом, но так или иначе посвящали ей свои произведения и оставляли о ней заметки.

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Подчеркнуть важность Сухума в истории и литературе двух стран, Абхазии и России, было одной из главных целей, рассказывают составители городского квеста, сотрудники представительства Россотрудничества в Абхазии София Кольцова и Диана Мар. Это логично, учитывая, что игра была проведена в рамках празднования Дня русского языка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квест "Тайны старого Сухума"

В интерактиве приняли участие три команды, в каждой из которой, по правилам, могло быть не более четырех человек. Задача состояла в том, чтобы разгадать все загадки из "Книги Тайн", найти места и объекты, которые в них описываются, и сфотографироваться на их фоне. Фото в конце марафона участники предъявили как доказательство. При этом еще важно прийти к финишу раньше соперников.

Приключения начинаются

Перед стартом всех участников предупредили, что маршрут пеший, все "чекпоинты", места в которых надо отметиться, находятся в шаговой доступности и ограничены центром города. При этом организаторы не запрещали "гуглить" и сообщили о возможности получить две подсказки во время прохождения маршрута, транспортом пользоваться не рекомендовали, хотя строгого ограничения не было.

Елена Каледжан и ее сын Даниил приехали в Сухум из Агудзеры, чтобы поучаствовать в квесте. Даня оказался любителем ребусов, что значительно помогло в прохождении испытания. Ребусы в заданиях встречались дважды. Елена признается, что готовилась к квесту основательно, читала статьи о "Старом Сухуме" на Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квест "Тайны старого Сухума"

"Мы сначала думали проходить маршрут на велосипедах, но нас отговорили. Теперь я понимаю, что правильно сделали, некоторые места мы бы упустили, если бы передвигались не пешком", — рассказала Елена.

На некоторых пунктах маршрута участников ждали волонтеры центра "Апеипш", которые чинили всякие "препятствия" в виде вопросов и загадок. Порой очень каверзные. Вот вы, например, знаете, что стоит в центре Земли? А первопроходцы уже знают.

В представительстве Россотрудничества рассказали, что работали над квестом три недели. При этом большая часть времени ушла не на составление загадок, а на их оформление, то есть на создание "Книг Тайн", которыми пользовались команды при прохождении маршрута.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квест "Тайны старого Сухума"

В дальнейшем составители квеста думают предложить его сотрудникам ведомств и организаций. "Тайны Старого Сухума" могут стать хорошим подспорьем для тимбилдинга, считают в Россотрудничестве.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квест "Тайны старого Сухума"

А пока победителем квеста стала команда Даниила Каледжана, которая справилась с заданиями за два с половиной часа. За это эрудитов отправят развлекаться на аттракционах "Сочи-Парка".