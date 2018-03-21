Прозой о поэзии: свободные стихи и музыка души

Какая она – абхазская поэзия, кто такой поэт и как не стать “почтовой лошадью” рассуждали молодые абхазские поэты 21 марта во Всемирный день поэзии.

Sputnik, Анжелика Бения.

Как говорит французский философ-просветитель Вольтер: "la poésie est la musique de l'âme" (Поэзия – музыка души – ред.). Какой была бы наша жизнь без музыки поэтического слова Шинкуба, Пушкина, Лермонтова, Шекспира и других поэтов на все времена?

Верить до конца

Поэт – это душа, которая не смирилась с несовершенством нашего мира. Он всегда стремится к совершенству, вначале внутри себя, а потом через себя и во всем мире, считает поэт и переводчик Алина Ажиба.

"Поэт – это человек, который обязательно во что-то верит, до самого конца, до тех пор, пока он продолжает быть поэтом", – добавила она.

© Fotolia/ James Thew Магия букв и слов: как слагать стихи

Стихотворения молодой поэтессы живут не только в книгах, но и в музыке – становятся текстами песен абхазских эстрадных исполнителей, но Алина призналась, что в первую очередь она пишет для себя.

Магия поэзии

"Сложно сказать, какой будет судьба моих стихов, по крайней мере, мне здесь и сейчас, и мне, которая пока не считает себя поэтом, не доросла. Мне важнее высказаться для самой себя, суметь открыться и быть искренней до конца. И каждый раз, когда такое маленькое чудо происходит, это неминуемо трогает и читателя. Это и есть магия поэзии, таинство, в котором живая душа поэта, даже если его самого давно нет в живых, общается с душой читателя. Публиковаться надо, чтобы становиться лучше. Но когда речь идет о моем творчестве, я предпочитаю оттягивать этот финальный этап до бесконечности. Благо дело, есть родные и друзья, чьим мнением я очень дорожу и прислушиваюсь", – призналась она.

Алина переводит как с абхазского на русский язык, так и наоборот. Она переводит абхазских поэтов Таифа Аджба, Баграта Шинкуба, Рушбея Смыр, Гунду Сакания и Гунду Куцниа, а на абхазский язык — Пушкина, Лермонтова, Цветаеву.

Потери неизбежны

"Чтение – есть неиссякаемый источник, из которого вышли и мои собственные стихи, и, конечно же, переводы. Писать я начала раньше, чем переводить серьезные вещи. Просто эти свои изыскания я никому не показывала до поры до времени. Настоящая поэзия не подвластна течению времени, она рождается, но не умирает. Поэзия окружает нашу жизнь, ведь она далеко не только в стихах", – отметила Ажиба.

При переводе неизбежны потери, но это всегда добровольная жертва ради высшей цели – донести мысль, считает поэтесса.

"Процесс перевода, как настоящее творчество, приносит мне счастье. Сейчас я как раз завершила работу над подстрочным переводом фундаментального эпического произведения в нашей литературе – поэмы Народного поэта Абхазии Мушни Ласурия "Звезда рассвета". И вы знаете, "почтовой лошадью" себя не чувствую, напротив испытала духовное возрождение. Так что, без ложной скромности могу сказать, что труд переводчика — один из самых благородных в мире", – уверена она.

Сегодня среди молодых поэтов очень модно писать свободные стихи. Алина попыталась разобраться, почему так много верлибра.

Бродского не обойти

"Форма стиха – это все-таки дело вторичное. В поэзии в первую очередь важны сами слова, а потом уже их порядок. Слова задают ритм. Ритм задает характер, а оттуда уже вытекает эмоциональная составляющая. Чувство музыки изменилось. В современной литературной жизни я выделяю два вида свободного стиха: первый — где есть поэзия, второй — где авторы пытаются интересничать, и это всегда чувствуется. Последнее чаще встречается у начинающих поэтов. Верлибр ради верлибра того не стоит. Ничто не вытянет и не спрячет скупость, читай банальность, мысли", – отметила поэтесса.

Сегодня мы не можем обойти стороной Иосифа Бродского – популярный поэт среди молодежи, у которого большое число подражателей. Кто-то считает, что его перехваливают.

"Бродский – явление в мировой литературе. Если "лес – это часть полена», то вся мировая поэзия – часть самого Бродского. Он очень ярок и сейчас, эмоциональные краски его стихов не выцветают от времени. Да, отчасти сегодня он востребованнее, чем при жизни, и я думаю, тут дело в том, что в наше время эмоциональный интеллект очень востребован. Потому, я думаю, молодым он близок, и даже стал, скажем так, моден. Точно одно, бессмертен Бродский, бессмертны его "Пилигримы", – сказала Алина Ажиба.

Стихи – архаика?

Бытует такое мнение, что стихи – это архаика, которая не вписывается в современный культурный контекст. Молодой абхазский поэт, слушатель Высших литературных курсов при Литературном институте имени Максима Горького Абзагу Колбая с этим мнением не согласен. Он считает, что поэзию сегодня ценят и любят многие, что поэзия — это "показатель интеллектуального развития, показатель наличия или роста духовной жизни общества".

"Судьбу моих творений мне сложно предугадать, как и собственную. Надеюсь, что они не разойдутся по швам. Любому поэту, познавшему какую-то нужность в обществе, необходимо чувствовать читательские "глаза". Мои стихи – это я сам, стихи, которые могут существовать без меня, но без которых не могу я. Через поэзию я познаю себя", – сказал Колбая.

Несчастье подражателей

Подражателей, как у Бродского, так и у Пушкина, немало. Это, может, и счастье для великих поэтов, но не для подражателей, считает Абзагу. В абхазской поэзии Абзагу выделяет такие имена, как Иуа Когония, Баграт Шинкуба, Рушбей Смыр, Таиф Аджба; в мировой — Федерико Гарсиа Лорка, Осип Мандельштам, Сергей Есенин, Эдгар Аллан По, Борис Рыжий.

"Абхазская поэзия и в целом абхазская литература неотделима от нашей культуры. То есть в ней отражается быт, нравы, обычаи и традиции нашего народа, а свои истоки, как мы знаем, она берет с неисчерпаемого фольклора. Она возникла не на пустом месте, а это означает, что она стоит на твердой и плодородной земле. Наша задача заключается в том, чтобы мы (писатели) создавали ей благоприятную атмосферу для цветения. И нужно выходить на другие уровни, в налаживании отношений с внешней литературной средой мира", – отметил лирик.

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Из своих работ Абзагу выделяет балладу "Аӡиас- уаҩы" (Человек-река), стихи "Ауаҩы инахысгьы ауаҩра" (Человечность после человека), "Анацәкьарақәа рныҟәара" (Хождение пальцев) и "Сыблақәа аахызҩар – Аҟәа" (Глаза закрою — Сухум).

Всемирный День поэзии был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году.