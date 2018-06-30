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Обращение президента РФ В. Путина к выпускникам российских школ

Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией

© Sputnik . Алексей Никольский
Новости
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Совету Федерации, Государственной Думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии, а также высшим должностным лицам субъектов федерации рекомендуется обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Национальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы был утвержден президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

7 мая 2018. Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле.
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Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно.

Совет Федерации, Государственная Дума, Верховный суд, Счетная палата, Центральный банк и Центральная избирательная комиссия, а также высшие должностные лица субъектов федерации должны представить к 1 октября доклады с предложениями по реализации предусмотренных планом мероприятий.

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Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

С 2008 года при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе глава государства включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышев и Дмитрия Шальков. Константин Чуйченко вошел в совет в новой должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства.

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Теги:
Противодействие коррупции, Владимир Путин, Россия



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