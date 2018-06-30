Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией

Совету Федерации, Государственной Думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии, а также высшим должностным лицам субъектов федерации рекомендуется обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Национальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы был утвержден президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Евгений Биятов Качественная перезагрузка жизни населения: эксперт о "майских указах" Путина

Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно.

Совет Федерации, Государственная Дума, Верховный суд, Счетная палата, Центральный банк и Центральная избирательная комиссия, а также высшие должностные лица субъектов федерации должны представить к 1 октября доклады с предложениями по реализации предусмотренных планом мероприятий.

Жить по средствам: как в Абхазии предлагают контролировать чиновников>>

Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

С 2008 года при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе глава государства включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышев и Дмитрия Шальков. Константин Чуйченко вошел в совет в новой должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства.