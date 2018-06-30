Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Национальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы был утвержден президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно.
Совет Федерации, Государственная Дума, Верховный суд, Счетная палата, Центральный банк и Центральная избирательная комиссия, а также высшие должностные лица субъектов федерации должны представить к 1 октября доклады с предложениями по реализации предусмотренных планом мероприятий.
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Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
С 2008 года при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе глава государства включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышев и Дмитрия Шальков. Константин Чуйченко вошел в совет в новой должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства.