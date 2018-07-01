ЧМ своими глазами: школьников из Абхазии пригласили на матч Португалия-Уругвай

Для двоих учеников калдахуарской школы-интерната 30 июня 2018 года навсегда останется особой датой в их жизни, так как в этот день они посмотрели матч Чемпионата мира по футболу Португалия-Уругвай с трибуны сочинского стадиона вместе с президентом Абхазии.

Бадри Есиава, Sputnik

Четырнадцатилетний Руслан Чукбар и его друг Даур Ампар все еще не верят своему счастью – они своими глазами увидели матч между легендарными национальными сборными мира по футболу, Португалией и Уругваем, который состоялся 30 июня на стадионе "Фишт" в Сочи.

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Это стало возможным благодаря президенту Абхазии Раулю Хаджимба, которого организаторы чемпионата пригласили на матч и подарили ему несколько билетов для сопровождающих. Счастливчиками оказались подающие надежды молодые спортсмены, ученики школы-интерната села Калдахуара, при котором есть своя футбольная команда.

"Когда мне позвонил тренер и сказал, что сам президент пригласил вместе с ним посмотреть футбол, я очень удивился и был счастлив. Я долго не мог в это поверить", — поделился впечатлениями от сюрприза полузащитник школьной команды Руслан Чукбар.

Встретились ребята с президентом на границе по реке Псоу, откуда в одной машине они поехали на стадион. Такое "соседство" школьников не смутило, они охотно поддержали беседу и рассказали о себе, о том, как учатся, играют в футбол и, вообще, как у них дела.

Очередной восторг в детях вызвал знаменитый не только на всю Россию, но уже и на весь мир стадион "Фишт" в Сочи. Внушительные размеры спортивного объекта произвели сильное впечатление на молодых футболистов. Красивый – так они оценили его внешний облик.

По рассказу Руслана, его немного смутило большое скопление людей на трибунах и шум. Около 42 тысяч болельщиков пришли поддерживать любимые команды. Как только ребята заняли свои места рядом с президентом в вип-ложе, легкая растерянность сменилась на предвкушение незабываемого зрелища.

© Фото : предоставлено Русланом Чукбар Рауль Хаджимба с учениками калдахуарской школы интернат на чемпионате мира по футболу

"Я болел за Уругвай, а мой друг Никита Ампар за Португалию. Моя команда выиграла, и это меня очень обрадовало. Игра была очень интересная, эмоциональная. Болельщики Уругвая, которые сидели прямо под нами, громко пели и поддерживали свою команду. Мы тоже кричали", — рассказал футболист и похвастался тем, что смотрели они матч с места, откуда открывался отличный вид на все поле.

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Одними из самых интригующих и эмоциональных моментов в матче Руслан назвал игровой эпизод, когда нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил два нелегких, но красивых гола.

Эти успехи сборной Уругвая почти затмили досаду Никиты, связанную с тем, что Аргентина, в составе которой играет его любимый футболист Лионель Месси, не сумела пройти дальше 1/8 ЧМ.

После окончания матча ребятам удалось сделать несколько фотографий не только с главой государства, но и легендами мирового футбола. К примеру, у Никиты теперь есть снимок с самим Диего Лугано – бывшим защитником сборной Уругвая, с 2003 года по 2014 года выступал за сборную Уругвая, капитаном которой он являлся с 2007 года.

© Фото : предоставлено Русланом Чукбар Бывший игрок сборной Уругвая Диего Форлан и ученик калдахуарской школы Руслан Чукбар

Вечер удался на славу. Довольных ребят президентский кортеж довез до абхазской границы, где их уже ждали взволнованные родители.