На Lada Priora: Ким Чен Ын отдал предпочтение российскому автопрому

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. В субботу 30 июня Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть 1524, местную тростниковую ферму и другие экономические объекты уезда Синдо в КНДР. Примечательно, что во время своей поездки северокорейский лидер передвигался на автомобиле российского производства — Lada Priora, сообщает РИА Новости.

На одном из снимков видно, как председатель Северной Кореи едет на заднем сидении темно-зеленой машины российского производства.

Не каждый день такое увидишь: Ким Чен Ын на заднем сидении Lada Priora. На российском автомобиле лидера КНДР отвезли с инспекцией на одну из военных баз pic.twitter.com/v4ckVN8lqk — НТВ (@ntvru) 1 июля 2018 г.

В последнее время Ким Чен Ын стал вести более открытую политику. Он уже встретился с главами разных государств, а также передал привет президенту России Владимиру Путину.