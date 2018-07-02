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Лидер северной Кореи Ким Чен Ун

На Lada Priora: Ким Чен Ын отдал предпочтение российскому автопрому

© REUTERS / KCNA
Новости
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Лидер КНДР провел проверку в уезде Синдо неподалеку от китайской границы.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. В субботу 30 июня Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть 1524, местную тростниковую ферму и другие экономические объекты уезда Синдо в КНДР. Примечательно, что во время своей поездки северокорейский лидер передвигался на автомобиле российского производства — Lada Priora, сообщает РИА Новости.

На одном из снимков видно, как председатель Северной Кореи едет на заднем сидении темно-зеленой машины российского производства.

В последнее время Ким Чен Ын стал вести более открытую политику. Он уже встретился с главами разных государств, а также передал привет президенту России Владимиру Путину.

Теги:
автопром, ВАЗ Priora, Ким Чен Ын, КНДР, Масс-медиа, Общество



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