Киев напуган указом Путина об "украинских" названиях российских полков

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Неоднозначную реакцию в Киеве вызвало присвоение российским воинским частям наименований в честь украинских городов, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин накануне распорядился присвоить почетные наименования 11 частям российской армии в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Три танковых полка получили названия, связанные с украинскими городами. Шестой танковый полк стал гвардейским Львовским, 68-й — гвардейским Житомирско-Берлинским, 163-й — гвардейским Нежинским.

"Меня указ Владимира Путина пугает… Предлагаю вызвать силовиков в Верховную раду и дать отчет о наших возможных действиях в том случае, если начнется полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос", — заявил представитель Радикальной партии Украины.

Начальник Генштаба Виктор Муженко на своей странице в Facebook заявил, что действия Путина являются четким сигналом Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он добавил, что это событие никак не влияет на ВСУ.

Указ Путина о переименовании частей ВС России вызвал недоумение и украинского Минобороны.

"Мы воспринимаем это как плохую шутку. Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. <…> Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", — заявили в ведомстве.

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В январе Путин присвоил почетное наименование "Таллинский" 23-му истребительному авиационному полку "в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций, а также учитывая заслуги личного состава".