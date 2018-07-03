12:05 03 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR73.47
Поиск
Военнослужащие ВСУ, архивное фото

Киев напуган указом Путина об "украинских" названиях российских полков

© Sputnik . Михаил Воскресенский
Новости
Получить короткую ссылку
3610

Некоторые украинские политики разглядели в переименовании российских полков "планы по захвату Украины".

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Неоднозначную реакцию в Киеве вызвало присвоение российским воинским частям наименований в честь украинских городов, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин накануне распорядился присвоить почетные наименования 11 частям российской армии в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Три танковых полка получили названия, связанные с украинскими городами. Шестой танковый полк стал гвардейским Львовским, 68-й — гвардейским Житомирско-Берлинским, 163-й — гвардейским Нежинским.

"Меня указ Владимира Путина пугает… Предлагаю вызвать силовиков в Верховную раду и дать отчет о наших возможных действиях в том случае, если начнется полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос", — заявил представитель Радикальной партии Украины.

Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© Sputnik
"Дорогой Атлантический совет!.. Вы не знаете ни хрена об окружающем мире"

Начальник Генштаба Виктор Муженко на своей странице в Facebook заявил, что действия Путина являются четким сигналом Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он добавил, что это событие никак не влияет на ВСУ.

Указ Путина о переименовании частей ВС России вызвал недоумение и украинского Минобороны.

"Мы воспринимаем это как плохую шутку. Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. <…> Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", — заявили в ведомстве.

Трамп ответил на вопрос о признании Крыма>>

В январе Путин присвоил почетное наименование "Таллинский" 23-му истребительному авиационному полку "в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций, а также учитывая заслуги личного состава".

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гаврил Харебов
    Дорожные истории

    Сотрудник Госавтоинспекции Южной Осетии накануне профессионального праздника рассказал об интересных случаях из своей практики и поделился мнением о женщинах за рулем.

  • Газопровод, фото из архива
    Газ пошел!

    В рамках второго этапа освоения месторождения "Шахдениз" начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию.

  • Левон Саргсян
    Скандал разгорается

    Уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении и его детей принято в производство Специальной следственной службой страны.

  • Французский актер Венсан Кассель на кинофестивале Евразия-2018
    Довольнее Кейджа

    Снимок французского актера Венсана Касселя в чапане опубликовал на своей странице в соцсети министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

  • Студенты медицинского факультета. Архивное фото
    Век учись

    Многие студенты медицинских факультетов Кыргызстана настроены бросить учебу после новости о продлении сроков ординатуры.

  • Учения поисковиков под Осиповичами
    Есть, чему поучиться

    Российские поисковики заинтересованы в опыте белорусских коллег, готовы приглашать их для обучения волонтеров на новой площадке на базе университета спецназа в Гудермесе.

  • Торжественное шествие участников XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца
    Танцуют все!

    Националистически настроенные пользователи соцсетей использовали Праздник песни и танца в Латвии для того, чтобы поглумиться над нелатышами.

  • Посольство России в Литве
    Исключить не получится

    Посольство России в Литве ответило консерваторам на их предложение исключить дипмиссию из списка организаторов Дня русской культуры в Вильнюсе.

  • Весенне-полевые работы в фермерском хозяйстве
    Ущерб на миллионы

    Специалисты подвели итоги сильных ливней, которые обрушились на Молдову за последние две недели.

  • Уничтожение незаконных наркотических веществ, архивное фото
    Торговцы зельем

    В Таджикистане за полтора года прекращена деятельность 14 организованных наркогруппировок.

  • Доллары
    Мы вам поможем!

    Всемирный банк и Азиатский банк развития предоставили Узбекистану 800 миллионов долларов на поддержку бюджета.

  • Мигранты с вещами
    Эстония против

    Глава эстонского правительства на саммите ЕС в Брюсселе высказался за создание лагерей для мигрантов и против распределения их по странам союза по квотам.

  • Гаврил Харебов
    Дорожные истории

    Сотрудник Госавтоинспекции Южной Осетии накануне профессионального праздника рассказал об интересных случаях из своей практики и поделился мнением о женщинах за рулем.

  • Газопровод, фото из архива
    Газ пошел!

    В рамках второго этапа освоения месторождения "Шахдениз" начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию.

  • Левон Саргсян
    Скандал разгорается

    Уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении и его детей принято в производство Специальной следственной службой страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Каменная волна Аризоны
Самые удивительные уголки земного шара
Реакция в Абхазии на возможное ограничение курения
Можно, но с условием: реакция в Абхазии на возможное ограничение курения
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia