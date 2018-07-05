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Флаги России, ЕС и Франции на набережной Ниццы.

ЕС оформил решение о продлении антироссийских санкций на полгода

© Sputnik . Владимир Сергеев
Новости
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28-29 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении санкций в отношении России.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Совет Евросоюза оформил решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2019 года, сообщает РИА Новости.

"Это решение следует за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском Совете от 28-29 июня 2018 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны санкции. Сегодня Совет принял это решение в письменном виде и в соответствии с правилом принятия всех таких решений единогласно", — говорится в официальном сообщении Совета.

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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

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Теги:
санкции, Евросоюз, Россия



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