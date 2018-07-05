ЕС оформил решение о продлении антироссийских санкций на полгода

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Совет Евросоюза оформил решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2019 года, сообщает РИА Новости.

"Это решение следует за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском Совете от 28-29 июня 2018 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны санкции. Сегодня Совет принял это решение в письменном виде и в соответствии с правилом принятия всех таких решений единогласно", — говорится в официальном сообщении Совета.

Спецдокладчик ООН: санкции против России сильнее всего ударили по ЕС>>

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.