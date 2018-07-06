16:22 06 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR73.90
Поиск
Апельсины

Китай ввел ответные пошлины на товары из США

© REUTERS / Aly Song/File Photo
Новости
Получить короткую ссылку
25 0 0

Министерство коммерции КНР заявило, что США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Китай ввел ответные пошлины на импорт товаров из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного таможенного управления КНР.

Флаги Китая и США
© AP Photo. Jacquelyn Martin, Pool
Китай назвал угрозы США ввести пошлины психологическим террором

США ввели ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров общим объемом в 34 миллиарда долларов в пятницу 6 июля.

"В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров", — отмечается в заявлении.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

Теги:
импорт, пошлины, США, Китай



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Депутат госдумы, космонавт Валентина Терешкова и мажилисмен, экс-командующий республиканской гвардией Абай Тасбулатов
    Что в имени тебе моем?

    Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.

  • Архивное фото модели Алтынай Абдымомуновой
    Краса Востока

    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

  • Что остается от деревень в Беларуси
    Прощание с деревней

    В этом году только в одном районе Беларуси были упразднены три деревни - там просто некому жить. Что осталось от одной из них, смотрите на Sputnik.

  • Пляж в Вентспилсе
    Мертвая зона

    Ученые предсказали экологическую катастрофу на Балтике – почему гибнет морская фауна и можно ли остановить этот процесс?

  • Панорама города Каунас
    Готовы к сотрудничеству

    Литва официально стала 36-м членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

  • Авто на парковке
    Взаперти

    В Кишиневе годовалая девочка в палящий зной оказалась запертой в автомобиле на парковке супермаркета.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Работа фотографа из Японии Reiko Takahashi, занявшая первое место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Лучшие фото по версии National Geographic Travel Photographer
Россия – Хорватия: ожидания перед матчем
Футболисты сборных России и Хорватии делятся ожиданиями перед матчем
Как уберечь себя от менингита
Как уберечься от менингита

Соцсети

Sputnikabkhazia