Китай ввел ответные пошлины на товары из США

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Китай ввел ответные пошлины на импорт товаров из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного таможенного управления КНР.
США ввели ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров общим объемом в 34 миллиарда долларов в пятницу 6 июля.
"В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров", — отмечается в заявлении.
США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.