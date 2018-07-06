Китай ввел ответные пошлины на товары из США

Министерство коммерции КНР заявило, что США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Китай ввел ответные пошлины на импорт товаров из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного таможенного управления КНР.

© AP Photo. Jacquelyn Martin, Pool Китай назвал угрозы США ввести пошлины психологическим террором

США ввели ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров общим объемом в 34 миллиарда долларов в пятницу 6 июля.

"В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров", — отмечается в заявлении.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.