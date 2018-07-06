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Надпись санкции, сложенная из кубиков между флагами США и России

Россия ввела на товары США пошлины на 87,6 миллиона долларов в год

© Fotolia / Alexkich
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Объем доппошлин России на американские товары составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год, остальные 450 миллионов будут введены через три года или по решению ВТО.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Россия в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ, сообщает РИА Новости.

Флаг Всемирной торговой организации
© Фото: wto
Россия подала иск в ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России. В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно", — отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, слова которого приводятся в сообщении Минэкономразвития.

Объем доппошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год, остальные 450 миллионов будут введены через три года или по решению ВТО.

Эти меры являются ответом на ввод США пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин объемом 537,6 миллиона долларов в год на американские товары, годовой объем поставок которых в РФ составляет 3,16 миллиарда долларов. В июне Россия подала запрос в ВТО на присоединение к консультациям Европейского союза с США по спору о пошлинах на импорт стали и алюминия.

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Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО, направив 29 июня 2018 года запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение, указывает Минэкономразвития.

Теги:
пошлины, США, Россия



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