Умерла женщина, отравившаяся в Эймсбери

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, скончалась, сообщает РИА Новости.

Открыто дело об убийстве, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Следователи начали расследовать дело об убийстве после того, как женщина, соприкоснувшаяся с нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, графство Уилтшир, скончалась в больнице этим вечером, в воскресенье, 8 июля. Вскрытие состоится позднее", — говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где были отравлены Скрипали. Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.

