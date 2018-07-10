Эликсир молодости: ученые создали лекарство против стареющих клеток

Молекулярные биологи из клиники Майо в США провели эксперимент с мышами по уничтожению стареющих клеток в организме.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Американские ученые создали препарат, который избирательно уничтожает стареющие клетки в организме животных и продлевает им жизнь примерно на треть. Первые итоги исследований были представлены в журнале Nature Medicine. Об этом сообщает РИА Новости.

С точки зрения биологии клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки фактически бессмертны – они могут жить практически неограниченно долго в адекватной среде обитания и делиться неограниченное число раз.

В противоположность этому клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов деления, вступая в фазу старения. © Sputnik . Валерий Мельников Старость в радость: где и кто дольше всего живет в Абхазии

По мнению многих ученых, подобным путем клетки защищают себя и организм в целом от развития рака, прекращая деление в то время, когда вероятность развития мутаций в их геноме достигнет некоторой критической отметки.

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Два года назад биологи из клиники в Рочестере штат Миннесота экспериментировали с мышами, в ДНК которых была встроена особая система, позволявшая ученым избирательно убивать подобные клетки.

Их уничтожение, как показали эти опыты, продлило им жизнь на треть и защитило от многих возрастных болезней, в том числе дряхления мускулов.

"Это потрясающее открытие. Данное исследование четко указывает на то, что лекарства-сенолитики могут бороться с последствиями старения, по крайней мере, в организме мышей. Теперь нам нужно провести дополнительные опыты для того, чтобы понять, насколько безопасны подобные вещества для человека", — заявил Фелипе Сьерра (Felipe Sierra), биолог из Национального института старения США в Бетесде.

Когда у мышей появились первые физические признаки преждевременного старения, биологи ввели в их тело смесь из двух веществ – дасатиниба, лекарства от лейкемии, и кверцетина, одного из компонентов горького вкуса лука и красных растительных пигментов. Первое вещество, как показали предварительные опыты на культурах тканей в пробирках, уничтожает "престарелые" клетки, а второе – снижает уровень воспаления, связанного с действием дасатиниба.

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Эти опыты показали, что даже небольшие дозы этих препаратов заметно омолаживали грызунов и возвращали им подвижность, характерную для молодых мышей. Добившись успеха в подобной ситуации, биологи проверили, что произойдет, если вводить эту смесь, которую они назвали сенолитиком, "растворителем старости", в организм нормальных мышей.

Данное исследование оставляет надежду на то, что сенолитики могут быстро войти в медицинскую практику, и что они не будут чрезмерно дорогими для пациентов.