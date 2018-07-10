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Фигурки бизнесменов среди стопок монет

Возраст делу не помеха: назван старейший бизнесмен в России

© Fotolia / Beeboys
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Россия занимает 67 место (из 69 возможных) в мире по числу бизнесменов.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Федеральная налоговая служба (ФНС) России назвала возраст самого старого предпринимателя в стране. Им стал 94-летний мужчина, сообщает RT.  

Старейший предприниматель России проживает в Москве. Он открыл бизнес в области розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Ранее Sputnik Абхазия рассказал, что самому молодому предпринимателю России 14 лет. Юный бизнесмен предоставляет услуги в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

 

Теги:
предпринимательство, бизнес, Федеральная налоговая служба РФ, Россия, Экономика, бизнес и финансы



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