Возраст делу не помеха: назван старейший бизнесмен в России

Россия занимает 67 место (из 69 возможных) в мире по числу бизнесменов.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Федеральная налоговая служба (ФНС) России назвала возраст самого старого предпринимателя в стране. Им стал 94-летний мужчина, сообщает RT.

Старейший предприниматель России проживает в Москве. Он открыл бизнес в области розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Ранее Sputnik Абхазия рассказал, что самому молодому предпринимателю России 14 лет. Юный бизнесмен предоставляет услуги в сфере дополнительного образования детей и взрослых.