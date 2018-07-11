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Электронная сигарета

Миф о безопасности никотиновых электронных сигарет развеяли немецкие ученые

© Fotolia / Gresei
Новости
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Испарители с никотином изменяют показатели сосудов на более долгий срок, чем курение обычных сигарет.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Ученые из Университетской клиники федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (UKSH) в Германии доказали, что электронные испарители с никотином так же опасны для здоровья, как и курение обычных сигарет, а в некоторых случаях риск может быть и более высоким. Своими выводами они поделились в журнале Vascular Medicine, сообщает РИА Новости.

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Для специального исследования были приглашены 15 заядлых курильщиков, их разделили на три группы. Представителям первой нужно было курить обычные сигареты, вторым — электронные испарители с никотином, а третьей группе дали электронные сигареты без никотина.

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За полчаса до эксперимента и спустя два часа после него ученые измерили показатели функционального состояния сосудов добровольцев: центральное и периферическое кровяное давление, а также параметры жесткости стенок сосудов. Курение электронной сигареты с никотином повышал обе характеристики в среднем на 45 минут.

Ученые отмечают, что сейчас уже можно говорить об опасности курения никотиновых электронных испарителей. Ведь по факту электронная сигарета не так безопасна, как считают многие люди.

Теги:
вред здоровью, курение, ученые, исследования



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