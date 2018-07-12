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Пресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове

Юлия Тимошенко рассказала, как Украине вернуть Крым

© Sputnik . Стрингер
Новости
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Депутат Рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "способы" вернуть Крым Украине, сообщает РИА Новости.

Тимошенко считает, что для этого нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.

"Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", — заключила Тимошенко.

Политик также посетовала, что страна не вступила в НАТО после принятия Будапештского меморандума.

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На Украине не раз говорили о "возвращении" Крыма и Донбасса. Так, экс-президент страны Леонид Кравчук считает, что можно "вернуть" полуостров, предоставив ему особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары". При этом ранее он высказывал мнение о том, что Москва может добровольно "вернуть" полуостров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.




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