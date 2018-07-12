Эксперт о заявлении НАТО: политическая провокация

Саммит НАТО, который проходит в Брюсселе 11-12 июля, призвал Россию вывести силы из Молдавии, Украины и Грузии.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Политической провокацией назвал военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко призыв НАТО вывести российские войска из Грузии, Молдавии и Украины, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Natalia Seliverstova В Госдуме пообещали ответить на усиление НАТО

Коротченко отметил, что ВС России нет нигде из вышеназванных стран, кроме Приднестровья, где их присутствие санкционировано международным мандатом, поэтому основания выводить их оттуда сегодня нет.

"Это — политически ангажированные заявления, в очередной раз демонстрирующие недружественное отношение блока НАТО к России. Нападение Грузии на российских миротворцев в 2008 году создало новую политическую реальность, в результате которой Абхазия и Южная Осетия стали новыми независимыми государствами, и этот вопрос закрыт. Что касается Украины, то наших войск там нет, а Крым является неотъемлемой частью РФ", — сказал Коротченко.

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На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.