Эксперт о заявлении НАТО: политическая провокация

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Политической провокацией назвал военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко призыв НАТО вывести российские войска из Грузии, Молдавии и Украины, сообщает РИА Новости.
Коротченко отметил, что ВС России нет нигде из вышеназванных стран, кроме Приднестровья, где их присутствие санкционировано международным мандатом, поэтому основания выводить их оттуда сегодня нет.
"Это — политически ангажированные заявления, в очередной раз демонстрирующие недружественное отношение блока НАТО к России. Нападение Грузии на российских миротворцев в 2008 году создало новую политическую реальность, в результате которой Абхазия и Южная Осетия стали новыми независимыми государствами, и этот вопрос закрыт. Что касается Украины, то наших войск там нет, а Крым является неотъемлемой частью РФ", — сказал Коротченко.
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На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.