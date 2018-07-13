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Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту самолета

Трамп не намерен разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Великобритании

© REUTERS / Eric Thayer
Новости
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Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии. В Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравляющими веществами в Солсбери и Эймсбери, сообщает РИА Новости

Ситуация в британском городе Эймсбери
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Отравившийся в британском Эймсбери мужчина пришел в сознание
со ссылкой на газету Sun.

Журналисты издания задали главе США вопрос, может ли он пересмотреть участие в намеченной на 16 июля встрече с российским коллегой в Хельсинки в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери.

"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией – это хорошо", — ответил Трамп.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления скончалась в окружной больнице Солсбери.




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