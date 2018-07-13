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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Запад и его "весьма вероятно": Лавров прокомментировал политику в отношении России

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Новости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему Ларри Кингу на канале RT рассказал, на чем строится политика западных стран в отношении России.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Запад формирует политику в отношении России на основе бездоказательных формулировок в стиле "весьма вероятно", заявил Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Получается, что политика наших западных друзей в отношении России теперь строится на основании таких формулировок, как "весьма вероятно", и утверждений о том, что "нет другого правдоподобного объяснения", — заявил министр.

В качестве примеров подобного подхода Лавров упомянул расследование предполагаемого "вмешательства" Москвы в выборы в США, в частности доклад американских разведслужб и комитета сената США.

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Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Лавров привел в пример таких бездоказательных обвинений и действия Лондона в связи с ситуацией вокруг отравления в Солсбери.

"Сейчас идет расследование в отношении отравления в Солсбери, и снова нет никакой прозрачности", — отметил глава российского МИД.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Лавров еще в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.




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