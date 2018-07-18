Будущие Люди-Х: редактирование генома вызывает ряд генетических мутаций

Открытая в 2015 году технология редактирования генома CRISPR была названа научным прорывом, так как появилась возможность лечить смертельно опасные заболевания.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. При соединении двухцепочечных разрывов ДНК технология редактирования генома CRISPR/Cas9 может вызывать обширные мутации — удалять участки ДНК или переставлять их. Об этом говорится в исследовании международной группы генетиков, опубликованном в журнале Nature Biotechnology, сообщает МедикФорум.

© Fotolia / Kozorog Ученые обнаружили необычный способ борьбы с раком

Британские генетики провели ряд испытаний и выявили, что знаменитый метод редактирования генома приводит к нескольким тысячам неожиданных мутаций. Отмечается, что отслеживать их развитие практически невозможно. Более того, каждая из мутаций напрямую связана с развитием агрессивного вида рака.

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Полученные данные заставили ученых по-новому взглянуть на технологии, использованные ранее для лечения людей. Первые опасения, связанные с использованием технологии редактирования генома CRISPR/Cas9 появились год назад. Заметив ряд странностей, генетики стали активно изучать последствия, возникающие в результате использования CRISPR/Cas9.

"Это первая систематическая оценка неожиданных последствий, возникающих из-за редактирования CRISPR/Cas9 терапевтически значимых клеток. Мы выяснили, что изменения в ДНК до сих пор серьезно недооценивали. Важно, чтобы любой, кто проводит генную терапию с помощью этой технологии, очень внимательно следил за возможными последствиями", — рассказал автор открытия профессор Аллан Брэдли (Allan Bradley) из Института Сенгера (Великобритания).

Несмотря на то, что вызывающий слепоту ген удалось успешно отредактировать, в организме мышей было выявлено 1500 различных мутаций, возникших после того как они прошли через данную процедуру.

Таким образом, даже после быстро выявленных учеными изменений, все подопытные чувствовали себя очень хорошо и были максимально активны.

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Систему CRISPR/Cas одобрили для ряда клинических исследований, в том числе изменения Т-клеток для лечения рака пищевода, лейкемии и рака легких. Также авторы исследования отмечают, что это не значит, что CRISPR опасен. Однако прежде чем редактор пройдет клинические испытания на человеке, ученым необходимо подробнее изучить последствия работы системы для организма. Кроме того, выводы исследователей наверняка сократят спектр применения CRISPR. Ранее ученые из Гарвардской медицинской школы с помощью CRISPR научились программировать агрессивные раковые клетки на борьбу друг с другом.