Пушков объяснил отказ Трампа от слов о "российском вмешательстве"

По мнению российского сенатора, это не первый случай, когда американский президент после возвращения в США меняет свою риторику.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Президент США Дональд Трамп не в первый раз частично меняет риторику после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

© AFP 2018 / Brendan SMIALOWSKI Политолог о встрече Путина и Трампа: может улучшить гуманитарную ситуацию Европы

На совместной конференции с Путиным в Хельсинки американский президент заявил, что в скандале с возможным "вмешательством РФ" в выборы США "виноваты обе стороны". После этого высказывания Трамп подвергся критике внутри США. Он также добавил, что не видит доказательств российского вмешательства, которое Москва также опровергает.

Однако на следующий день после встречи Трамп заявил журналистам, что оговорился и на самом деле имел в виду другое – что Россия могла вмешаться в выборы.

Российский сенатор напомнил, что подобное уже было год назад после встречи двух лидеров.

"Трамп не впервые частично меняет риторику по возвращении в США: так было и год назад после встречи с Путиным в Ганновере. В политике маневры неизбежны. Важно другое: будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях? Мяч на стороне США", — написал на своей странице в Twitter Пушков.

Встреча Путина и Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки. Беседа двух лидеров продолжалась на протяжении четырех часов. Как отметил американский президент, с российским коллегой им удалось прийти к важным выводам, а также выразил надежду о более частых встречах с Путиным.