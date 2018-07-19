19:17 19 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.27
  • EUR73.48
Поиск
Флаги Евросоюза в отражении на стенде с эмблемой ЕС

ЕС поддержит Грузию в реализации программы "Шаг к лучшему будущему"

© Sputnik . Alexey Vitvitsky
Новости
Получить короткую ссылку
9321

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 4 апреля выступил с инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая, по его мнению, направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Европейский союз поддержит Грузию в реализации программы "Шаг к лучшему будущему", которая нацелена на жителей Абхазии и Южной Осетии, заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Нателла Акаба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акаба: "Шаг к лучшему будущему" показывает Западу "мирные устремления" Грузии

Программа предусматривает, в частности, расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и создание механизма, при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития, среди них право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом.

"ЕС будет и впредь оказывать поддержку Грузии и укреплять ее устойчивость и способность к мирному урегулированию конфликтов. В этом контексте мы приветствуем инициативу "Шаг к лучшему будущему", которая предоставляет людям, проживающим в Абхазии и Южной Осетии, новые торговые и образовательные возможности. Мы готовы оказать дальнейшую помощь в поддержку его осуществления", — заявил Туск после встречи в Брюсселе с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе, который впервые посетил Брюссель в этом качестве.

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
© Sputnik . Максим Блинов
Политрешения Грузии осложняют отношения с Абхазией, считают в МИД России

По словам Туска, "ЕС и Грузия являются близкими партнерами и друзьями".

"В ходе нашей сегодняшней встречи подтверждена решимость и далее углублять наше сотрудничество на основе амбициозного соглашения об ассоциации и учитывать стратегический характер политической ассоциации Грузии и экономической интеграции с ЕС", — добавил глава Евросовета.

Туск отметил, что ЕС также рассчитывает продолжить совместную работу с Грузией по продвижению стабильности и безопасности, развития в регионе.

Ранее, говоря о своем отношении к предложению грузинской стороны, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что лишь признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии может стать реальным шагом к лучшему будущему, а не ложь в угоду своим корыстным политическим амбициям.

Лиана Кварчелия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кварчелия о грузинском "Шаге к лучшему будущему": не мешайте развитию Абхазии

Он также добавил, что Грузия исчерпала свои ресурсы давления на Абхазию и в очередной раз решила продемонстрировать мировому сообществу некое подобие дружелюбия в отношении нее, умело маскируя свои истинные намерения.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Теги:
"Шаг к лучшему будущему", Даур Кове, Дональд Туск, Грузия, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Генеральный секретарь Бразильской конфедерации футбола Уолтер Фелдман (слева) и Пеле на открытии музея футбола в Сан-Паулу
    В паспорте отказать!

    Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало в гражданстве известному политику и футбольному чиновнику из Бразилии Уолтеру Фелдману.

  • Выставка янтаря AMBER TRIP в Вильнюсе
    Янтарные килограммы

    Пограничная служба Литвы задержала россиянку, которая пробовала перевезти 15 килограммов янтаря через российско-литовскую границу на своей машине.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    И на том стою!

    Президент Молдовы Игорь Додон выразил свою позицию относительно безопасности республики и статуса постоянного нейтралитета страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Новая реальность: в чем лазеры могут заменить человека
Испытания комплекса Пересвет
Минобороны России провело испытание комплекса "Пересвет"
Как правильно выбрать арбуз
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз

Соцсети

Sputnikabkhazia