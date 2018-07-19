ЕС поддержит Грузию в реализации программы "Шаг к лучшему будущему"

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 4 апреля выступил с инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая, по его мнению, направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Европейский союз поддержит Грузию в реализации программы "Шаг к лучшему будущему", которая нацелена на жителей Абхазии и Южной Осетии, заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Томас Тхайцук Акаба: "Шаг к лучшему будущему" показывает Западу "мирные устремления" Грузии

Программа предусматривает, в частности, расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и создание механизма, при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития, среди них право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом.

"ЕС будет и впредь оказывать поддержку Грузии и укреплять ее устойчивость и способность к мирному урегулированию конфликтов. В этом контексте мы приветствуем инициативу "Шаг к лучшему будущему", которая предоставляет людям, проживающим в Абхазии и Южной Осетии, новые торговые и образовательные возможности. Мы готовы оказать дальнейшую помощь в поддержку его осуществления", — заявил Туск после встречи в Брюсселе с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе, который впервые посетил Брюссель в этом качестве.

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По словам Туска, "ЕС и Грузия являются близкими партнерами и друзьями".

"В ходе нашей сегодняшней встречи подтверждена решимость и далее углублять наше сотрудничество на основе амбициозного соглашения об ассоциации и учитывать стратегический характер политической ассоциации Грузии и экономической интеграции с ЕС", — добавил глава Евросовета.

Туск отметил, что ЕС также рассчитывает продолжить совместную работу с Грузией по продвижению стабильности и безопасности, развития в регионе.

Ранее, говоря о своем отношении к предложению грузинской стороны, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что лишь признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии может стать реальным шагом к лучшему будущему, а не ложь в угоду своим корыстным политическим амбициям.

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Он также добавил, что Грузия исчерпала свои ресурсы давления на Абхазию и в очередной раз решила продемонстрировать мировому сообществу некое подобие дружелюбия в отношении нее, умело маскируя свои истинные намерения.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.