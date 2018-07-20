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Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, Messages

WhatsApp изменится: к чему приводит распространение фейковых сообщений

© flickr.com / Microsiervos
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В начале июля правительство Индии потребовало от владельцев популярного мессенджера WhatsApp принять немедленные меры, чтобы остановить распространение фейковых новостей, послуживших причиной трагической гибели большого числа граждан страны в ряде ее регионов.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Мессенджер WhatsApp намерен ограничить переадресацию сообщений в связи с распространением фейковых сообщений, которые привели к трагической гибели большого числа граждан в ряде регионов в Индии, сообщает РИА Новости.

Мессенджер WhatsApp
© Sputnik . Наталья Селиверстова
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WhatsApp напоминает, что несколько лет назад в мессенджер была добавлена функция, которая позволяет пересылать сообщение сразу в несколько чатов.

"Сегодня мы запускаем тестирование ограничения переадресации сообщений, которое будет применяться ко всем, кто использует WhatsApp. В Индии, где люди пересылают больше сообщений, фотографий и видеороликов, чем в любой другой стране мира, мы также попробуем ограничить число одновременно используемых для пересылки чатов пятью штуками и удалим кнопку мгновенной пересылки рядом с мультимедийными сообщениями", — отмечается в сообщении.

В последние несколько месяцев распространение значительного числа безответственных и опасных сообщений в WhatsApp, содержащих слухи и провокации, привело в Индии к случаям линчевания ни в чем не повинных граждан.

В частности, на телефоны граждан через WhatsApp стали приходить ложные сообщения о якобы имевших место похищениях детей, убийствах и изнасилованиях.

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По данным издания Tech Crunch, мессенджером WhatsApp пользуются более 1,5 миллиарда пользователей. Компания принадлежит Facebook.




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