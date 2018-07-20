Есть еще порох: передачу "Орел или решка" будут вести пенсионеры

Проект "Орел и решка" посвящен путешествиям. Ведущие показывают зрителю, как можно провести время в разных странах на минимальную сумму денежных средств и на максимальную.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Телеканал "Пятница!" объявил о начале кастинга новых ведущих проекта "Орел и решка" для любознательных, активных и жизнерадостных дам элегантного возраста. Продюсеры будут отбирать претенденток исключительно среди пенсионерок, сообщает портал 360tv". © Fotolia / Kaspars Grinvalds Отпуск, море и "чемоданное" настроение…

Продюсеры ищут активных и любознательных дам старшего возраста, умеющих пользоваться соцсетями.

Требования к кандидаткам минимальны: им нужно всего лишь заполнить небольшую анкету на сайте, загрузить свое фото и рассказать немного о себе. Также предлагается записать видео и прикрепить его к онлайн-анкете. Отмечается, что для заполнения данных надо иметь аккаунт в какой-нибудь соцсети, чтобы авторизоваться.

"Дети уже выросли, внуки накормлены, и вам надоело смотреть, как другие покоряют далекие страны? Тогда приходите к нам на кастинг и становитесь ведущей нашей передачи", — указанно в объявлении телеканала "Пятница!".

Организаторы программы пока не называют дату запуска нового шоу о путешествиях: об этом сообщат дополнительно.

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Напомним, что тревел-шоу "Орел и решка" стартовало на российском телевидении в 2011 году. С 2014 по 2017 годы на экраны выходило несколько тематических проектов "Орел и решка. Шопинг", а с 2018 года — "Орел и решка. Семья" и многие другие.