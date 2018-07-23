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Вид на Дамаск с горы Кассион

Начался первый официальный визит Бибилова в Дамаск

© Sputnik . Михаил Воскресенский
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Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая 2018 года.

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов отправился в Дамаск с первым официальным визитом, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на администрацию главы государства.

Планируется встреча президентов Южной Осетии и Сирии, а также подписание межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве.

22 июля министры иностранных дел Южной Осетии и Сирии подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая 2018 года. США осудили решение сирийских властей и заявили, что Южная Осетия наряду с Абхазией остаются частью Грузии. После этого Тбилиси начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Теги:
соглашения, сотрудничество, Анатолий Бибилов, Башар Асад, Южная Осетия, Сирия



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