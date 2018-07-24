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Боевики-хуситы в столице Йемена Сане

Президента России попросили остановить войну в Йемене

© REUTERS / Khaled Abdullah
Новости
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Письмо президенту России Владимиру Путину направил глава Верховного политического Совета страны Махди аль-Машат.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Глава Верховного политического Совета Йемена Махди аль-Машат попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в стране, направив президенту России письмо, сообщает РИА Новости.

По словам главы высшего политсовета повстанцев-хуситов, в развитии конфликта заинтересованы США. Цель западных стран — "распространить хаос в Йемене и по всему региону", утверждает политик.

Ранее аль-Машат направил письмо с аналогичным обращением президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ситуация в Йемене обострилась вокруг стратегических важного порта Ходейда на Красном море. В июне арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из города. Военные действия начались вопреки предупреждениям ООН. Махди аль-Машат назвал эти действия "заговором против Йемена".




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