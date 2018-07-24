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Сильный ливень затопил Краснодар

Сильнейший ливень затопил Краснодар: что происходит в городе сейчас

© Sputnik . Виталий Тимкив
Новости
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В воскресенье в Краснодаре за час выпала полуторамесячная норма осадков, были подтоплены улицы и участки автодорог города.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Подтопления всех участков в Краснодаре после сильнейшего ливня, прошедшего в воскресенье, полностью ликвидированы экстренными службами, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

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Последствия ливня устраняли до вечера воскресенья и в течение ночи, 22 июля.

"Ликвидированы подтопления всех участков. По состоянию на 19:00 мск воскресенья проезжая часть улично-дорожной сети города находилась в проезжаемом состоянии. Движение общественного транспорта полностью восстановлено", — сообщает мэрия. Всего в ликвидации последствий ливня была задействована 31 единица техники экстренных служб.

В воскресенье в Краснодаре выпали 30 миллиметров осадков, были подтоплены улицы и участки автодорог города.




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