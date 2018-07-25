Президент Абхазии выразил соболезнования семьям погибших в Греции

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых стали около 80 человек.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования премьер-министру Греческой Республики Алексису Ципрасу в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров, охвативших столичный регион Аттика в Греции.

© AP Photo. Thanassis Stavrakis Смертоносные пожары в Греции: люди в ужасе бегут от огня — видео

"Народ Республики Абхазия с чувством глубокой скорби воспринял известие о стихийном бедствии в Аттике, которое унесло жизни 77 человек. Мы глубоко потрясены и шокированы столь печальными известиями, которые огромной болью отозвались в наших сердцах", — говорится в официальном сообщении.

Глава абхазского государства от имени народа и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых стали около 80 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.

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