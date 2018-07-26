МИА "Россия сегодня" пригласило журналистов из Абхазии в Москву

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Мария Шелудякова. Возможность признания Абхазии и Южной Осетии другими государствами, проблемы расширения НАТО на Кавказ и сложности в отношениях с РФ журналисты кавказских республик обсудили вместе с российскими политиками во время пресс-тура, организованного МИА "Россия сегодня" в Москве.

© Sputnik Пресс-тур журналистов в МИА Роосия сегодня

Несмотря на высокий статус приглашенных, встречи с парламентариями проходили в неформальной обстановке. Хорошо известный на Кавказе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, десять лет назад командовавший российской группировкой войск в Абхазии, поделился воспоминаниями о трагических событиях августа 2008 года и затронул вопрос воссоединения Южной Осетии и Северной Осетии – Алании.

"По моим данным, более половины населения Абхазии – граждане РФ. Россия и Абхазия имеют массу возможностей для налаживания более тесных связей, потенциал страны мог бы быть реализован более интенсивно. Я бы назвал сегодняшнюю позицию Абхазии в этом вопросе скромной", — отметил Шаманов.

Затулин: не вижу перспектив вхождения Абхазии и Южной Осетии в СНГ>>

Не менее известный в регионе Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, стоявший у истоков признания Россией независимости республик, за чашкой чая рассказал о роли России в урегулировании конфликтов на Кавказе и о возможности вступления Абхазии и Южной Осетии в СНГ.

© Sputnik Пресс-тур журналистов в МИА Роосия сегодня

Поговорили и на острые темы, в частности, о том, как происходит приватизация земли и жилья в Абхазии гражданами России.

© Sputnik Томас Тхайцук Хаджимба: продаже жилья иностранцам нужно придать правовой статус

"В Абхазии распространена точка зрения, что если страна позволит иностранцам распоряжаться землей, однажды утром народ проснется и перестанет быть хозяином своей территории, – отметил Затулин. – Но если российские деньги придут в Абхазию, они только помогут стране развиваться. Развитие любого бизнеса с прибыли, как это делает сейчас Абхазия, – самый медленный путь развития. Инвестиции – вот что является поводом для расцвета курортных регионов".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обсудил с журналистами процесс признания Абхазии и Южной Осетии другими государствами. Он объяснил, что никем не определен порог, от которого отсчитывается число стран, признавших независимость того или иного государства.

© Sputnik Пресс-тур журналистов в МИА Роосия сегодня

"В мире есть множество, которые работают над расширением признания, суверенитета, государственности, и ни одно из них не должно относиться к категории передовиков или отстающих, – подчеркнул он. – Чем больше времени проходит, тем более очевидно становится для всех, даже для недоброжелателей, что независимость была выбором народов, ни в коем случае не навязанным извне".

Встречи с парламентариями были продолжительными и полезными: как признались журналисты, на родине у них нет возможности задать вопросы политикам такого уровня.

Визит в МИА "Россия сегодня"

Корреспонденты ведущих югоосетинских и абхазских изданий, телеканалов и информационных агентств были также приглашены в международное информационное агентство "Россия сегодня", и познакомились с особенностями работы глобального информагентства.

© Sputnik Пресс-тур журналистов в МИА Роосия сегодня

"МИА "Россия сегодня" стало продюсером пресс-тура, чтобы дать вам возможность встретиться с политиками, которые вам интересны, но с которыми непросто связаться из Осетии или Абхазии, – заявил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

– Я думаю, вам будет интересно пройти по зданию агентства, оценить масштабы работы. Это крупнейшее медийное предприятие, где работает порядка трех тысяч человек".

© Sputnik Пресс-тур журналистов в МИА Роосия сегодня

Журналисты высоко оценили организацию пресс-тура и назвали содержательными разговоры с российскими парламентариями: "Пригласить корреспондентов из кавказских стран в Москву – хорошая идея сама по себе, но ее и воплотили на высоком уровне. Мы получили информацию из первых рук – это очень важно", – сказала Светлана Джиоева, заместитель главного редактора газеты "Северная Осетия".

"Нам было полезно и общение с журналистами других изданий. С югоосетинскими коллегами у нас более тесные взаимоотношения, а вот с коллегами из Абхазии мы только познакомились – продолжила она. – Спасибо большое МИА "Россия сегодня", которое выступило инициатором и организатором пресс-тура. Важно и то, что в ходе встреч в Москве мы вспоминаем о событии государственного масштаба, о "пятидневной войне" и признании независимости наших стран.

© Sputnik Пресс-тур журналистов в МИА Роосия сегодня

Организованный МИА "Россия сегодня" пресс-тур для журналистов Абхазии, Северной Осетии – Алании и Южной Осетии проходил в российской столице с 24 по 26 июля. Приглашенные корреспонденты провели ряд встреч в Госдуме и Совете Федерации.