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Поболтать в компании: мессенджер WhatsApp презентовал новую функцию

© Sputnik . Максим Блинов
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Разработчики популярного приложения WhatsApp сообщили о появлении нового функционала мессенджера.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. WhatsApp позволяет совершать групповые аудио- и видеозвонки. Соответствующая новость была опубликована на официальном сайте компании-разработчика, сообщает портал Planet Today.

Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, Messages
© flickr.com / Microsiervos
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Компания-разработчик решила создать новую услугу, учитывая данные о ежедневном трафике звонков пользователей через WhatsApp – более 2 миллиардов минут в сутки.

"Пользователи нашего приложения тратят на звонки более двух миллиардов минут в сутки. Поэтому мы с радостью представляем новую функциональность — групповые аудио- и видеозвонки", — говорится в сообщении компании.

При этом в одном групповом звонке могут принимать участие до четырех пользователей. Для того чтобы запустить новую функцию, потребуется сначала позвонить одному пользователю, а затем добавить других участников беседы.

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Звонки в WhatsApp всегда были защищены алгоритмами end-to-end шифрования, так что перехватить видео- и аудиоданные пользователей приложения практически невозможно.

Новая функция уже доступна владельцам устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Пользоваться групповыми звонками можно после обновления приложения WhatsApp до актуальной версии.

Теги:
общение, чаты, Социальная сеть, Наука и технологии



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