Классик возвращается: в США опубликуют неизданный роман Хемингуэя

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Неизданный ранее рассказ известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя, написанный в 1956 году, опубликуют в ближайшее время в США. Об этом сообщает журнал Strand Magazine, сообщает нам РИА Новости. © Sputnik . РИА Новости Чехов в Абхазии: "Дуэль" и вкусные персики

"В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side", — говорится на сайте ежеквартального журнала.

Действие рассказа, написанного в 1956 году, разворачивается в Париже времен Второй мировой войны. Как отметил член совета директоров Общества Хемингуэя Кирк Карнатт, герои спрашивают себя, сможет ли "наследие

парижской культуры оправиться от темного порока фашизма".

Как отмечает журнал, рассказ представляет собой "яркую зарисовку, изображающую солдат, уставших от войны, но с надеждой смотрящих в будущее".

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Агентство отмечает, что в 1956 году Хемингуэй говорил издателю, что у него готовы пять рассказов о Второй мировой войне, включая "Комнату с видом на сад". Ни один из не был издан.

Громкую славу Хемингуэю принесли романы и многочисленные рассказы и его полная приключений и неожиданностей жизнь. Многие произведения писателя, например "По ком звонит колокол", "Прощай оружие!", "Старик и

море", переведены на множество языков и признаны шедеврами мировой литературы.