Apple стала первой компанией стоимостью триллион долларов

СУХУМ, — 3 авг — Sputnik. Капитализация американской компании Apple достигла одного триллиона долларов, что стало мировым рекордом по этому показателю. Как сообщает RT, информацию подтверждают показатели биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний.

По данным на 2 августа рыночная капитализация корпорации составляла 1006 миллиарда долларов США.

В Apple ранее заявляли о планах сократить вдвое производство iPhone X в связи с низкими продажами. Новая модель от Apple — iPhone X — поступила в продажу 3 ноября 2017 года. И почти сразу же обнаружила у себя массу недостатков.