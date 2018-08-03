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Apple store. Иллюстративное фото.

Apple стала первой компанией стоимостью триллион долларов

CC BY 2.0 / Håkan Dahlström / Apple Store SF
Новости
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Рыночная капитализация Apple превысила в четверг триллион американских долларов.

СУХУМ, — 3 авг — Sputnik. Капитализация американской компании Apple достигла одного триллиона долларов, что стало мировым рекордом по этому показателю. Как сообщает RT, информацию подтверждают показатели биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний.

По данным на 2 августа рыночная капитализация корпорации составляла 1006 миллиарда долларов США.

В Apple ранее заявляли о планах сократить вдвое производство iPhone X в связи с низкими продажами. Новая модель от Apple — iPhone X — поступила в продажу 3 ноября 2017 года. И почти сразу же обнаружила у себя массу недостатков.

 




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