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Сначала лайкни, а потом спать: высокоскоростной интернет влияет на сон

© Sputnik . Александр Вильф
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Итальянские ученые выяснили, какой вред может нанести человеку высокоскоростной интернет.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Итальянские ученые из университета Bocconi обнаружили связь между высокоскоростным интернетом и временем сна. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Journal of Economic Behavior and Organization, сообщает Planet Today.

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"Люди, которые активно пользуются широкополосным доступом к всемирной информационной сети, спят на двадцать пять — шестьдесят минут меньше других людей. Особенно выраженное влияние интернет оказывает на молодых пользователей, то есть на тех, чей возраст находится в диапазоне восемнадцати — тридцати лет. Представители этой возрастной категории, у которых активная сетевая жизнь, спят на семьдесят минут меньше", — пишут ученые со страниц издания Journal of Economic Behavior and Organization.

Отмечается, что в опросе приняло участие более пяти тысяч человек. Участники эксперимента вели подробный дневник в течение двух будних дней и одного выходного.

Анализ записей людей показал, что доступ к высокоскоростному интернету сокращает количество сна в среднем на 25 минут в день. При этом ученым удалось проследить, что наличие высокоскоростного интернета негативно сказывается и на качестве сна.

В целом, интернет оказался гораздо более тесно связанным с хроническим недосыпом, чем предполагали специалисты. Эксперты советуют перед началом отдыха полностью отказаться от портативных гаджетов.

Теги:
сон, связь, интернет, Италия, Наука и технологии



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