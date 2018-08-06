Сначала лайкни, а потом спать: высокоскоростной интернет влияет на сон

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Итальянские ученые из университета Bocconi обнаружили связь между высокоскоростным интернетом и временем сна. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Journal of Economic Behavior and Organization, сообщает Planet Today. CC0 Надо бы выспаться: гормон сна защищает от сердечной недостаточности

"Люди, которые активно пользуются широкополосным доступом к всемирной информационной сети, спят на двадцать пять — шестьдесят минут меньше других людей. Особенно выраженное влияние интернет оказывает на молодых пользователей, то есть на тех, чей возраст находится в диапазоне восемнадцати — тридцати лет. Представители этой возрастной категории, у которых активная сетевая жизнь, спят на семьдесят минут меньше", — пишут ученые со страниц издания Journal of Economic Behavior and Organization.

Отмечается, что в опросе приняло участие более пяти тысяч человек. Участники эксперимента вели подробный дневник в течение двух будних дней и одного выходного.

Анализ записей людей показал, что доступ к высокоскоростному интернету сокращает количество сна в среднем на 25 минут в день. При этом ученым удалось проследить, что наличие высокоскоростного интернета негативно сказывается и на качестве сна.

В целом, интернет оказался гораздо более тесно связанным с хроническим недосыпом, чем предполагали специалисты. Эксперты советуют перед началом отдыха полностью отказаться от портативных гаджетов.