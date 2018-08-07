В МИД России сообщили о способах возобновления диалога на Южном Кавказе

Главный вывод из событий августа 2008 года в Южной Осетии — напоминание о том, что силовые методы решения международных конфликтов бессмысленны и контрпродуктивны, заявили в МИД РФ во вторник.

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Краеугольным камнем в урегулировании конфликтов между Грузией, Южной Осетией и Абхазией может стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы, заявили во вторник в МИД России в комментарии к 10 годовщине августовских событий 2008 года в Южной Осетии, передает РИА Новости.

© Sputnik . Наталья Селиверстова МИД России сделал заявление к 10 годовщине войны в Южной Осетии

"Усилия России на Южном Кавказе все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией — с другой. Первым шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы. Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает", — говорится на официальном сайте МИД России.

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Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух республик — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.

