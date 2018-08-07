В МИД России сообщили о способах возобновления диалога на Южном Кавказе

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Краеугольным камнем в урегулировании конфликтов между Грузией, Южной Осетией и Абхазией может стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы, заявили во вторник в МИД России в комментарии к 10 годовщине августовских событий 2008 года в Южной Осетии, передает РИА Новости.
"Усилия России на Южном Кавказе все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией — с другой. Первым шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы. Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает", — говорится на официальном сайте МИД России.
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