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Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии

Вашингтон стремится укрепить влияние в Закавказье с помощью Грузии

Sputnik
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В августе в Грузии проходят масштабные многонациональные военные учения "Достойный партнер-2018", в которых принимают участие партнеры Тбилиси из НАТО и других стран.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. США пытаются снизить влияние России в Закавказье, делая ставку на Грузию как на верного проводника западных настроений, говорит посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов в интервью агентству РИА Новости.

Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
Sputnik
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"Грузия уже много лет используется в первую очередь странами НАТО для продвижения своих позиций на Южном Кавказе. Сегодня она является форпостом позиций НАТО на Южном Кавказе. Нынешнее руководство не скрывает своих симпатий и своих целеустремлений. США делают ставку на Грузию и в первую очередь на ее руководство как проводника антироссийских настроений для снижения влияния России в районе Южного Кавказа, где позиции РФ были исконными", — заявил посол, говоря о желании Грузии стать полноценным членом военно-политического альянса.

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После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.
Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая 2018 года.
Теги:
учения, НАТО, Грузия, США, Россия



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