Количество отелей в Абхазии выросло более чем в четыре раза 10 лет

СУХУМ, 7 авг —Sputnik. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия рассказал о быстром росте показателей развития туризма в Абхазии за последние 10 лет. Так количество объектов санаторно-курортного комплекса выросло более чем в четыре раза с момента признания независимости Абхазии со стороны России, передает РИА Новости.



"Десять лет назад в Абхазии насчитывалось до 100 объектов размещения. Сегодня — 426 больших и малых гостиниц", — сказал Гарцкия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гарцкия о турпотоке в Абхазию: надеемся достичь уровня 2017 года

Министр уточнил, что речь идет только об официально зарегистрированных санаториях, пансионатах и отелях. Объем койко-мест в частном секторе в этой статистике не учитывается."В 2008 году в этих объектах размещения было 14 тысяч койко-мест. В этом году — 25 310", — подчеркнул министр.Гарцкия предположил, что в частном секторе республики одновременно способно разместиться от 30 до 40 тысяч человек.



"Если учитывать, что не только прямые доходы (размещение и питание — ред.), но и косвенные (экскурсии, музеи, покупки, транспорт — ред.), сколько попадает в оборот денег… В лучший, 2016 год, до 8 миллиардов рублей в оборот попало. Сейчас, может быть, 4-5 миллиардов", — отметил Гарцкия.



По его мнению, это около 50% от всего объема экономики Абхазии.В прошлом году Абхазию посетило около 800-900 тысяч туристов, 95% — россияне, в этом году республика надеется вновь достичь этого уровня. Еще около пяти процентов дают туристы из Украины, Белоруссии и Казахстана.