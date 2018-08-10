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Президент РФ В. Путин и кандидат на пост премьер-министра РФ Д. Медведев приняли участие в пленарном заседании Госдумы РФ

Абхазия пригласила Путина и Медведева на юбилей признания независимости республики

© Sputnik . Александр Астафьев
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Абхазия 26 августа отмечает юбилейную дату - 10 лет со дня признания Россией суверенитета республики.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву направлены приглашения на празднование 10-летия признания независимости Абхазии, сообщает РИА Новости.

"Направлены приглашения лидерам стран, признавших нас. В частности, отправлены соответствующие письма президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также ряду представителей политического руководства РФ", — сказал он в интервью газете "Известия" президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Глава республики уверил, что Абхазия продолжит укреплять международные позиции и расширять международное признание.

Хаджимба также сообщил, что на сегодняшний день приоритетная задача для республики — "наполнить возникшие официальные отношения с Сирией конкретным содержанием". По его словам, сейчас прорабатывается вопрос возможной встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.

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26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Независимость республики признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. В мае 2018 года о признании независимости республики объявила Сирия.



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