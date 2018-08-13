"ВКонтакте" добавит функцию приватности профилей

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Представители социальной сети "ВКонтакте" заявили о намерении добавить новую функцию приватности профилей, которая ограничит доступ к материалам пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управляющего директора компании Андрея Рогозов.

© Sputnik . Владимир Трефилов "ВКонтакте" готовит запуск собственной платежной системы VK Pay

Теперь у пользователей появится возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей. По словам Рогозова, такая мера вводится с целью прекратить необоснованные преследования за публикации в Интернете, в том числе по статье за экстремизм.

"Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", — сказал он.

Операционный директор напомнил, что в прошлом году все альбомы с сохраненными фотографиями перевели в приватный режим по умолчанию, так как далеко не каждый понимал предназначение этого альбома

Представитель компании также отметил, что новая функция приватности будет готова к запуску в течение месяца. Помимо этого, в течение ближайших двух недель соцсеть уберет отображение списка людей, которые делают репост записи. Эта функция будет доступна только для авторов.

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы (информация о том или ином явлении в жизни, переданная с сарказмом или иронией. — Прим. ред.) в ленте оказывается немотивированно жесткой", — указывают в Mail.Ru Group.

Сегодня также стало известно, что в мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование сообщений пользователей. Таким образом, спецслужбы смогут легко получить доступ ко всем перепискам.

В последнее время резко выросло число уголовных дел за публикации в интернете. Так, в июле суд в Тульской области арестовал мужчину и женщину. Их обвинили в возбуждение ненависти и вражды, в том числе "с использованием информационно-коммуникационных сетей". По этой же статье ранее осудили инженера из Твери Андрея Бубеева, который сделал репосты картинок и материалов, "разжигающих вражду".