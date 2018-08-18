Количество погибших при обрушении моста в Италии увеличилось

Трагедия произошла 14 августа, по версии прокуратуры, причиной могла стать человеческая ошибка, речи о случайности не идет.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Число погибших при обрушении моста в Генуе возросло до 41 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей, продолжающих поисковые работы на месте трагедии.

По последним сообщениям спасателей, под завалами они обнаружили автомобиль, в котором находилась семья из трех человек – отец, мать и их девятилетний сын.

Ранее сообщалось о 38 погибших. Власти сообщают, что в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Два человека пока считаются пропавшими без вести.

Смерть на автостраде: в Генуе обрушился мост>>

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник 14 августа в 11:36 по местному времени на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

В прокуратуре заявили, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки, речи о случайности не идет.